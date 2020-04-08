У середині квітня українці можуть зіткнутися з дефіцитом лимонів, так як вони не будуть надходити в українські супермаркети

Така ситуація виникне в Україні через те, що Туреччина заборонила експортувати лимони у зв'язку з пандемією. Заборона буде діяти до 31 серпня 2020 року.

Як розповіла директор з розвитку Української плодоовочевої асоціації Катерина Звєрєва виданню "Інтерфакс-Україна", більше 60% лимонів, які продаються в Україні, надходять до нас з Туреччини. Всього українці споживають близько 55 тисяч тонн лимонів в рік.

Крім турецьких лимонів, ми закуповуємо іспанські. Але, за словами Звєрєвої, поставки з Іспанії зараз теж під питанням.

«У зв'язку із закриттям ринку Туреччини продукція з цієї країни буде заміщатися продукцією з Південної Америки», - зазначила вона, підкресливши, що в квітні вони просто фізично не встигнуть доплисти в Україну.

Очікується, що лимони пропадуть з прилавків вже у середині квітня, так як зараз магазини будуть розпродавати залишки зі складів. Експерт нагадала, що ціна лимонів і так зросла в два рази за останній місяць. Прогнозувати подальше зростання цін на цей продукт досить важко, так як ситуація розвивається стрімко. Вона додала, що ціни зростуть у будь-якому випадку, так як турецькі лимони були найдешевшими.

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