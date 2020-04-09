Тепер не потрібно буде йти в банк

Українські банки продовжать дії карток українців через карантин

З такою заявою виступили представники Національного банку України. Вони розповіли, що якщо термін карти українця спливає під час карантину, банк продовжить його на три місяці. Це робиться для того, щоб людям не треба було зайвий раз виходити з дому, тим самим порушуючи правила самоізоляції

«Закінчився строк дії банківської картки? Не потрібно йти в банк, щоб перевипустити нову. Банки продовжують термін дії карток, термін дії яких закінчився під час карантину, на три місяці», - йдеться в публікації на сторінці НБУ в Фейсбук.

Відзначимо, що раніше про продовження строку дії своїх карт у зв'язку з карантином вже заявили представники ОТП Банк, Правекс Банк, Райффайзен Банк Аваль, банк "Кредит Дніпро", Альфа-Банк, банк "Глобус", Ідея Банк, Універсал Банк, Кредобанк, банк "Схід", ПУМБ, Ощадбанк, Креді Агріколь Банк, Укргазбанк, УкрСиббанк, ПриватБанк.

Нагадаємо, що у Мінздоров'я попередили українців про те, що чекати ослаблення карантину найближчим часом не варто.

«Уряд не планує достроково послаблювати карантинні заходи. Для своєї безпеки і безпеки рідних українці поки повинні залишатися вдома. До цього закликає і Всесвітня організація охорони здоров'я. ВООЗ вважає, що для країн Європи ще рано послаблювати обмежувальні заходи», - розповіли в міністерстві.

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