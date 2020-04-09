Теперь не нужно будет идти в банк

Украинские банки продлят действия карт украинцев из-за карантина

С таким заявлением выступили представители Национального банка Украины. Они рассказали, что если срок карты украинца истекает во время карантина, банк продлит его на три месяца. Это делается для того, чтобы людям не нужно было лишний раз выходить из дома, тем самым нарушая правила самоизоляции

«Закончился срок действия банковской карты? Не нужно идти в банк, чтобы перевыпустить новую. Банки продлевают срок действия карточек, срок действия которых закончился во время карантина, на три месяца», - говорится в публикации на странице НБУ в Фейсбук.

Отметим, что ранее о продлении срока действия своих карт в связи с карантином уже заявили представители ОТП Банк, Правэкс Банк, Райффайзен Банк Аваль, банк "Кредит Днепр", Альфа-Банк, банк "Глобус", Идея Банк, Универсал Банк, Кредобанк, банк "Восток", ПУМБ, Ощадбанк, Креди Агриколь Банк, Укргазбанк, УкрСиббанк и ПриватБанк.

Напомним, что в Минздраве предупредили украинцев о том, что ждать ослабления карантина в ближайшее время не стоит.

«Правительство не планирует досрочно ослаблять карантинные мероприятия. Для своей безопасности и безопасности родных украинцы пока должны оставаться дома. К этому также призывает и Всемирная организация здравоохранения. ВОЗ считает, что для стран Европы еще рано ослаблять ограничительные меры», - рассказали в министерстве.

Напомним, продление карантина в Украине: сколько нужно денег, чтобы прожить еще месяц.

Как сообщала Politeka, премьер Шмыгаль проболтался о новых сроках карантина.

Также Politeka писала, что в Минздраве назвали новые сроки окончания карантина, "если мы не будем...".