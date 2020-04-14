Курс долара і євро різко впав по відношенню до гривні

Про це свідчать цифри офіційного курсу валют на 14 квітня від Національного банку України. Дані з'явилися на сайті фінансового регулятора 13 квітня.

Офіційний курс валюти в Україні 14 квітня складе:

– 100 доларів США – 2704,04 гривень (-0,1618 грн);

– 100 євро – 2953,76 гривень (-0,0230 грн).

На міжбанківському ринку курс долара також помітно впав. Так, американська валюта в продажу стала дешевше на 11 копійок і досягла показника в 27,02 грн/долар. На купівлі долар впав на 12 копійок – до 26,98 грн/долар. У свою чергу, курс євро впав на 22 копійки – до 29,47 гривень за євро.

Раніше повідомлялося, що вже в найближчий тиждень курс валют в країні різко зміниться.



Як повідомив аналітик Вадим Іосуб, в найближчі дні курс долара в Україні продовжить знижуватися.



Так, вже через тиждень валюта буде торгуватися на міжбанку близько 27,0 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,0 / 27,3 грн.

Експерт пояснив, що імпортери різко знижують свою економічну активність. У зв'язку з цим НБУ перейшов від продажу до купівлі валюти для поповнення резервів.

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