Курс доллара и евро резко упал по отношению к гривне

Об этом свидетельствуют цифры официального курса валют на 14 апреля от Национального банка Украины. Данные появились на сайте финансового регулятора 13 апреля.

Официальный курс валюты в Украине 14 апреля составит:

– 100 долларов США – 2704,04 гривен (-0,1618 грн);

– 100 евро – 2953,76 гривен (-0,0230 грн).

На межбанковском рынке курс доллара также заметно упал. Так, американская валюта в продаже стала дешевле на 11 копеек и достигла показателя в 27,02 грн/доллар. В покупке доллар упал на 12 копеек – до 26,98 грн/доллар. В свою очередь, курс евро упал на 22 копейки – до 29,47 гривен за евро.

Ранее сообщалось, что уже в ближайшую неделю курс валют в стране резко изменится.

Как сообщил аналитик Вадим Иосуб, в ближайшие дни курс доллара в Украине продолжит снижаться.

Так, уже через неделю валюта будет торговаться на межбанке около 27,0 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,0/27,3 грн.

Эксперт пояснил, что импортеры резко снижают свою экономическую активность. В связи с этим НБУ перешел от продажи к покупке валюты для пополнения резервов.

Напомним, украинцев предупредили, когда ждать обвала доллара: «в ближайшее время...».

Как сообщала Politeka, украинцам рассказали, будет ли обвал доллара на этой неделе.

Также Politeka писала, что доллар и евро рухнули, Нацбанк снова изменил курс валют: что теперь ждет украинцев.