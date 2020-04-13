Курс валют в Украине 13 апреля резко изменится, поскольку доллар и евро сначала недели упадут в цене

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Национальный банк Украины.

Первый день рабочей недели начнется с того, что доллар будет продаваться по 27,2022 гривен (-5,73 по сравнению с пятницей).

Похожая ситуация будет наблюдаться и с курсом евро: за одну банкноту придется выложить 29,5606 (-7,76 в сравнении с пятницей).

Как сообщалось ранее, в течение ближайшей недели ожидаются кардинальные изменения с курсом валют в Украине. Так, аналитик Вадим Иосуб рассказал, что в ближаюшую неделю ожидается снижение курса доллара к гривне.

По его словам, через неделю доллар может торговаться на межбанке около 27,0 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,0/27,3 грн.

"Это связано с тем, что импортеры опережающими темпами снижают свою экономическую активность. На этом фоне НБУ перешел от продажи к покупке валюты для пополнения резервов", - добавил он.

За минувшую неделю курс доллара к гривне заметно снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,3-1,2%.

С пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 27,60 до 27,26 грн (-1,2%).

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