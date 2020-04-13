Курс доллара нашел некое равновесие на валютном рынке

Об этом рассказал финансовый аналитик Вадим Иосуб, передает Gazeta.ua.

Как известно, на прошлой неделе курс покупки доллара среди населения незначительно вырос.

Но на других сегментах рынке американская валюта подешевела на 0,03-0,6%.

"Разнонаправленное движение курсов у отметки 27 гривен показывает, что курс нашел временное равновесие вблизи текущих значений. Уровень в 27 гривен в ближайшее время может стать поддержкой, и доллар продолжит колебаться вокруг этого значения", - объяснил Иосуб нюансы валютного рынка.

Что касается курса доллара на текущую неделю, то он, по прогнозам эксперта, не существенно изменится.

"Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 27 гривен, а наличный доллар в банках - около 27,1-27,4 гривен", - резюмировал аналитик, представляя свой прогноз.

Также мы ранее рассказывали о том, что гривна может потерять позиции, а курс валют будет зависеть от депутатов.

Эксперты уверяют, что положение дел на валютном рынке будут зависеть от того, как быстро народные депутаты приступят к рассмотрению правок к закону о запрете ренационализации банков (антиколомойский закон) и от того, сколько валюты продаст из резервов Национальный банк, дабы сдержать падение гривны на рынке.

По словах президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, доллар и гривну ждут "качели" в ближайшие дни, поэтому украинцев могут удивить новые цифры в обменниках.

Напомним, украинцам рассказали, как сохранить свои деньги в кризис: "самое время потратить на...".

Также Politeka писала, что курс валют слетел с катушек, доллар и евро рекордно изменились в цене.