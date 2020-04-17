Стало відомо, як українці зможуть оплатити комуналку за пільговими розцінками

Про це пише Politeka.net.

Зокрема, цією можливістю зможуть скористатися жителі Києва.

За словами столичної влади, мешканці Києва зможуть оплатити комунальні послуги з урахуванням знижки.

Спеціальна пропозиція полягала в наступному: якщо українець оплачував комунальні послуги до 20-го числа поточного місяця, тоді для нього передбачена знижка в розмірі 10%.

На час карантину така пропозиція поширюється на всіх, хто оплатить послуги до кінця поточного місяця.

"Рішення про пільговий період оплати за комунальні послуги триватиме до кінця обмежувальних заходів. У нас була норма знижки 10% для тих, хто заплатить до 20 числа поточного місяця. Тепер вона діятиме для всіх, хто сплатить до кінця місяця", – йдеться у повідомленні

Варто відзначити, що на фоні введеного карантину впав загальний обсяг оплати послуг ЖКГ. В якості прикладу, минулого місяця навіть не вдалося досягти показника в 80%.

Раніше ми розповідали, що українці будуть по-новому платити за комуналку на карантині. У найближчим часом можуть запустити можливість оплати комунальних послуг для пенсіонерів через "Укрпошту" або "гарячі" телефонні лінії українських банків.

У Кабміні також додали, що пенсіонери зможуть оплачувати комуналку безпосередньо у листоноші при отриманні пенсії та грошової допомоги, або замовивши заздалегідь відповідну послугу по телефону.

Також ми повідомляли, що в Україні почали виплачувати пенсіонерам перші додаткові компенсації. У ПФУ підкреслили, що почалися виплати до пенсії за квітень пенсіонерам старше 80 років у розмірі до 500 гривень після того, як були перераховані виплати працюючим пільговикам.

В ПФУ додали, що пенсії надійдуть одержувачам на рахунки у відповідних банках або будуть доставлені листоношами "Укрпошти" додому.

Нагадаємо, оплата комуналки по телефону: Кабмін уточнив деталі, як скористатися послугою.

Як повідомляла Politeka, нова неприємність чекає киян вже з квітня: що буде з платіжками і скільки змусять заплатити

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