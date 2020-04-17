В умовах карантину українці отримають підвищений розмір субсидій на комунальні послуги

Про це пише Сьогодні.

Як відомо, Кабмін вирішив збільшити в 1,5 рази норми на використання комунальних благ у зв'язку з тим, що через карантин люди стали більше перебувати вдома.

Вже вступило в силу минула постанова уряду про субсидії, через що розмір пільг повинен зрости на 300 гривень. Доплати торкнуться і пільговиків, їм також розрахують розмір пільги за підвищеними на 50% нормам.

В умовах карантину були збільшила норми не на всі види послуг, а лише на п'ять: користування гарячою і холодною водою, водовідведення, газ і електроенергію (і те, і інше – тільки для побутових потреб, а не для опалення житла). На опалення, утримання будинків та прибудинкової території, вивезення сміття та інші послуги, в тому числі: обслуговування будинкових лічильників тепла, води і газу соціальні норми, в межах яких дають субсидію, змінені не були.

Згідно з підрахунками, в місяць українські родини будуть додатково отримувати близько 400 гривень. А ось самотнім пенсіонерам додадуть до субсидії не більше 150 грн.

Але експерти вказують на складність, з якою можуть зіткнутися з субсидією. Через карантин підрозділи Мінсоцполітики та Центру зайнятості та служби працевлаштування не приймають відвідувачів, зареєструватися в режимі онлайн в якості безробітного та подати заяву на пільгу від держави зуміє далеко не кожен.

Раніше ми розповідали, що українці зможуть оплатити комуналку з пільгою. зокрема, цією можливістю зможуть скористатися жителі Києва.

Спеціальна пропозиція ссостояло в наступному: якщо українець оплачував комунальні послуги до 20-го числа поточного місяця, тоді для нього передбачена знижка в розмірі 10%.

Але на час обмежувальних заходів така пропозиція поширюється на всіх, хто оплатить послуги до кінця поточного місяця.

"Рішення про пільговому періоді оплати за комунальні послуги триватиме до кінця обмежувальних заходів. У нас була норма знижки 10% для тих, хто заплатить до 20 числа поточного місяця. Тепер ця знижка буде діяти для всіх, хто сплатить до кінця місяця", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, оплата комуналки по телефону: Кабмін уточнив деталі, як скористатися послугою.

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