В условиях карантина украинцы получат увеличенный размер субсидий на коммунальные услуги
Об этом пишет Сегодня.
Как известно, Кабмин решил увеличить в 1,5 раза нормы на использование коммунальных благ в связи с тем, что из-за карантина люди стали больше находиться дома.
Уже вступило в силу прошлое постановление правительства о субсидиях, из-за чего размер льгот должен вырасти на 300 гривен. Доплаты коснутся и льготников, им также рассчитают размер льготы по повышенным на 50% нормам.
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В условиях карантина были увеличины нормы не на все виды услуг, а только на пять: пользование горячей и холодной водой, водоотведение, газ и электроэнергию (и то, и другое – только для бытовых нужд, а не для отопления жилья). На отопление, содержание домов и придомовой территории, вывоз мусора и другие услуги, в том числе новые: обслуживание домовых счетчиков тепла, воды и газа социальные нормы, в пределах которых дают субсидию, изменены не были.
Согласно подсчетам, в месяц украинские семьи будут дополнительно получать около 400 гривен. А вот одиноким пенсионерам добавят к субсидии не более 150 грн.
Но эксперты указывают на сложность, с которой могут столкнуться с субсидией. Из-за карантина подразделения Минсоцполитики и Центра занятости и службы трудоустройства не принимают посетителей, а зарегистрироваться в режиме онлайн в качестве безработного и подать заявление на льготу от государства сумеет далеко не каждый.
Ранее мы рассказывали, что украинцы смогут оплатить коммуналку с льготой. В частности, этой возможностью смогут воспользоваться жители Киева.
Специальное предложение ссостояло в следующем: если украинец оплачивал коммунальные услуги до 20-го числа нынешнего месяца, тогда для него предусмотрена скидка в размере 10%.
Но на время ограничительных мер такое предложение распространяется на всех, кто оплатит услуги до конца текущего месяца.
"Решение о льготном периоде оплаты за коммунальные услуги продлится до конца ограничительных мер. У нас была норма скидки 10% для тех, кто заплатит до 20 числа текущего месяца. Теперь эта скидка будет действовать для всех, кто оплатит до конца месяца", – сказано в сообщении.
Напомним, оплата коммуналки по телефону: Кабмин уточнил детали, как воспользоваться услугой.
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