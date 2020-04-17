Експерти вважають, що, незважаючи на карантин, мінімальна зарплата в Україні у 2020 році зросте

Про це йдеться в новому консенсус-прогнозі на 2020-2021 роки, який опублікували в Міністерстві економіки. Згідно з прогнозом, у 2021 році середньорічна мінімальна зарплата зросте більш ніж на 400 гривень і складе 5134 гривень. Станом на квітень 2020 року, середньорічна мінімалка по Україні становить 4723 гривень. Тобто, зростання мінімалки варто очікувати в найближчий рік.

Тим часом, в Пенсійному фонді України повідомили, що за місяць середня зарплата в Україні зросла на 76 гривень. Як відомо, ПФУ використовує показник середньої заробітної плати для розрахунку пенсій.

Показник зарплати для розрахунку пенсій на початку року становив 9 581 гривень, а у лютому показник встановили на рівні 9 658 гривень. А от середня зарплата за весь 2019 рік становила 9 205 гривень. Як бачимо, зарплата зростає, правда, занадто повільними темпами.

Раніше ми писали, що у травні 2020 року українським пенсіонерам перерахують виплати. Пенсії будуть проіндексовані, в результаті чого вона зросте як мінімум на 100 гривень. Якщо ж після індексації надбавка буде менше 100 гривень, в уряді обіцяють встановити доплату до пенсії в сумі, якої не вистачає до зазначеного розміру.

Нагадаємо, що виплати скасовуються: Рада прийняла радикальне рішення, кого залишать без грошей.

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