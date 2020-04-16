В українців можуть виникнути проблеми з оплатою комуналки

Заплатити за комунальні послуги онлайн може стати справжньою проблемою через закону про протидію відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом, який Верховна Рада ухвалила 6 грудня 2019 року.

Згідно з новим документом, вже з 28 квітня 2020 року українці не зможуть оплатити комунальні послуги онлайн без ідентифікації особистості. Але це ще не все, також неможливо буде отримати грошовий переказ від близьких, сплатити різні сервіси та послуги, купити передплачену картку і скористатися безготівковими коштами.

Щоб віддалено скористатися фінансовими послугами треба буде пройти процедуру повної ідентифікації. Необхідно буде знайти співробітника цієї фінансової організації, що надає послугу і пред'явити йому паспорт і код.

Зазначимо, експерти побоюються негативних ефектів від цього закону. Очікується, що він викличе паніку серед українців і розхитує фінансову систему, яка і так нестабільна через карантин.

При цьому в Асоціації платіжних систем кажуть, що НБУ не розроблено чітких рекомендацій по процедурі віддаленої ідентифікації. При цьому пройти віддалено верифікацію особистості в даний момент можна тільки через BankID.

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