В Україні у рамках індексації пенсій у травні надбавку отримають не всі пенсіонери

Так, стало відомо, що 11% надбавки отримають близько 10,2 з 11,4 млн українців, але ті, хто вже зараз отримує доплати, можуть залишитися без підвищення.

На 11% будуть підвищувати розрахунковий розмір пенсії (те, що заробили), а не ту виплату, яку за фактом отримують українці, передає Обозреватель.

Індексація на остаточну суму не вплине, якщо завдяки новій надбавці пенсія вище розрахункової більше, ніж на 11%.

Нове підвищення не торкнеться лише тих українців, у яких:

- фактичний розмір пенсії вище, ніж розрахунковий;

- пенсію отримали за "спеціальними" умовами.

Варто зазначити, що середній розмір підвищення складе 260 грн. Для тих, хто виконав вимоги щодо стажу мінімальну виплату підвищать до 2100 грн

Осучаснення приблизно на 11% повинні були провести ще в березні. У всякому разі, так зробили в минулому році. У 2020-му гроші в бюджеті на індексацію не заклали, тому підвищення відбудеться тільки в травні.

Також раніше повідомлялося, що експерти вважають, що, незважаючи на карантин, мінімальна зарплата в Україні у 2020 році зросте.

Про це йдеться в новому консенсус-прогнозі на 2020-2021 роки, який опублікували в Міністерстві економіки. Згідно з прогнозом, у 2021 році середньорічна мінімальна зарплата зросте більш ніж на 400 гривень і складе 5134 гривень. Станом на квітень 2020 року, середньорічна мінімалка по Україні становить 4723 гривень. Тобто, зростання мінімалки варто очікувати в найближчий рік.

Нагадаємо, що виплати скасовуються: Рада прийняла радикальне рішення, кого залишать без грошей.

Як раніше повідомляла Politeka, під час карантину одеситів чекають надбавки в 10 тисяч: хто отримає більше всіх.

Також Politeka інформувала, що оплатити комуналку буде неможливо, українців попередили: «З 28 квітня…».