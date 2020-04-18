В Украине в рамках индексации пенсий в мае прибавку получат не все пенсионеры

Так, стало известно, что 11% прибавки получат около 10,2 из 11,4 млн украинцев, но те, кто уже сейчас получает доплаты, могут остаться без повышения.

На 11% будут повышать расчетный размер пенсии (то, что заработали), а не ту выплату, которую по факту получают украинцы, передает Обозреватель.

Индексация на окончательную сумму не повлияет, если благодаря новой прибавке пенсия выше расчетной более, чем на 11%.

Новое повышение не коснется лишь тех украинцев у которых:

- фактический размер пенсии выше, чем расчетный;

- пенсию получили по "специальным" условиям.

Стоит отметить, что средний размер повышения составит 260 грн. Для тех, кто выполнил требования по стажу минимальную выплату повысят до 2100 грн

Осовременивание примерно на 11% должны были провести еще в марте. Во всяком случае, так сделали в прошлом году. В 2020-м деньги в бюджете на индексацию не заложили, поэтому повышение состоится только в мае.

Также ранее сообщалось, что эксперты считают, что, несмотря на карантин, минимальная зарплата в Украине в 2020 году вырастет.

Об этом говорится в новом консенсус-прогнозе на 2020-2021 годы, который опубликовали в Министерстве экономики. Согласно прогнозу, в 2021 году среднегодовая минимальная зарплата вырастет более чем на 400 гривен и составит 5134 гривен. По состоянию на апрель 2020 года, среднегодовая минималка по Украине составляет 4723 гривен. То есть, роста минималки стоит ожидать в ближайший год.

Напомним, что выплаты отменяются: Рада приняла радикальное решение, кого оставят без денег.

Как ранее сообщала Politeka, во время карантина одесситов ждут надбавки в 10 тысяч: кто получит больше всех.

Также Politeka информировала, что оплатить коммуналку будет нельзя, украинцев предупредили: «С 28 апреля…».