Економічні втрати економіки України через пандемію будуть значними, а відновлення - дуже повільним

Як наголошується в консенсус-прогнозі "Україна в 2020-2021 роках: наслідки пандемії", характер відновлення економіки буде таким же, як і в цілому в світі.

Тобто прийняті карантинні заходи в Україні ще будуть додатково посилені і будуть тривати до кінця II кварталу, що буде мати негативний вплив на економіку країни.

Серед найбільших загроз для економічного відновлення в Україні на першому місці, на думку експертів - тривале продовження і посилення внутрішніх карантинних заходів.

Друге місце розділили два фактори: відсутність чіткого антикризового плану заходів з підтримки економіки і громадян у період пандемії і глибоке падіння економічної активності в країнах - основних торговельних партнерах України, відповідно значне погіршення кон'юнктури на світових товарних ринках.

Найбільше стримувати економічну динаміку будуть, роздрібна та оптова торгівля, транспорт, металургія та машинобудування.

Ситуація на ринку праці буде залишатися складною до кінця 2020 року. Безробіття буде тривалою у зв'язку зі значним падінням економіки і істотними структурними змінами. Мігранти будуть повільно повертатися до міст роботи за межами України, як внаслідок збереження ризиків зараження, так і через економічні проблеми у світі. Рівень безробіття по року буде значним (9,4%).

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