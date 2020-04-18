Экономические потери экономики Украины из-за пандемии будут значительными, а восстановление - очень медленным

Как отмечается в консенсус-прогнозе "Украина в 2020-2021 годах: последствия пандемии", характер восстановления экономики будет таким же, как и в целом в мире.

То есть принятые карантинные меры в Украине еще будут дополнительно усилены и будут продолжаться до конца II квартала, что будет иметь более негативное влияние на экономику страны.

Среди крупнейших угроз для экономического восстановления в Украине на первом месте по мнению экспертов - длительное продолжение и усиление внутренних карантинных мер.

Второе место разделили два фактора: отсутствие четкого антикризисного плана мер по поддержке экономики и граждан в период пандемии и глубокое падение экономической активности в странах - основных торговых партнерах Украины, соответственно значительное ухудшение конъюнктуры на мировых товарных рынках.

Больше всего сдерживать экономическую динамику будут, розничная и оптовая торговля, транспорт, металлургия и машиностроение.

Ситуация на рынке труда будет оставаться сложной до конца 2020 года. Безработица будет длительной в связи со значительным падением экономики и существенными структурными изменениями. Мигранты медленно возвращаться к городам работы за пределами Украины, как вследствие сохранения рисков заражения, так и через экономические проблемы в мире. Уровень безработицы по году будет значительным (9,4%).

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