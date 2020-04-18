Курс долара в Україні різко підскочить тільки під кінець року

До відповідних висновків прийшли співробітники міністерств і приватних компаній країни в прогнозі «Україна в 2020-2021 роках: наслідки пандемії». Так, за їхніми підрахунками, в середньому курс американської валюти в Україні в цьому році складе 28,85 грн/долар, однак під кінець року він зросте до 29,5 грн/долар.

Курс долара потім продовжить рости і в 2021 році, піднявшись до 30 грн/долар на початку року і 30,75 грн/долар – під кінець року. Експерт відзначають, що зростання курсу валюти буде викликане «девальваційними процесами».

В консенсус-прогнозі наводяться дані урядового макропрогнозу від 29 березня 2020 року, згідно з якими вже в 2020 році середній курс долара складе 30 грн/долар, а в кінці року він опуститься до 29,5 грн/долар.

Даний прогноз складався на базі матеріалів, наданих експертами Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Міністерства фінансів, Національного банку, державних інститутів, інвесткомпаній і банків.

Раніше ми писали про те, що для порятунку національної валюти у влади залишилося тільки два виходи. Про це у своїй статті написав фінансист Олексій Гончаров.

За його словами, українська економіка дуже слабка, тому у нас немає суб'єктивних факторів, які б могли впливати на стабільність гривні.

Експерт також додав, що для зниження навантаження за зовнішніми боргами можна довести курс долара до позначки в 30 гривень вже в травні.

"Звичайно, є і третій шлях – провести переговори з МВФ про реструктуризацію боргів. Для України, воюючої країни в розпал кризи, це було б правильним рішенням, оскільки саме в цьому році нам потрібно віддавати борги, на погашення яких за фактом підуть всі доходи держбюджету", - резюмував Гончаров у своїй статті.

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