Доллар подешевеет на 13 копеек, согласно курсу валют на 21 апреля

Национальный банк Украины установил на вторник, 21 апреля, курс доллара на уровне 27,07 грн. Это на 0,1248 грн. дешевле по сравнению с предыдущим банковским днем, передает Politeka.net со ссылкой на сайт НБУ.

Официальный курс гривны к доллару на 21 апреля установлен на таком уровне: 27,0774 гривен за 1 доллар. При этом курс доллара на 17 апреля составляет 27,2022 гривен за 1 доллар.

Евро на 21 апреля подешевел на 20 коп. и составил 29,43 грн

Ранее мы сообщали, Минэкономики опубликовало базовый консенсус-прогноз "Украина в 2020-2021 года: последствия пандемии", согласно которому, в 2020 году средний курс доллара составит 28,85 гривен за доллар. Однако, уже в декабре валюту можна будет купить по 29,95 грн. за доллар. В 2021 году, ожидается курс от 28 грн до 31,3 грн. за доллар. Цены при этом за текущий год вырастут на 5,8%.

"По прогнозам экспертов, Украина будет демонстрировать более глубокое падение, чем мировая экономика. Карантинные меры будут дополнительно усилены и продлятся до конца второго квартала, что возымеет более негативное влияние на экономику страны, в результате чего восстановление будет очень медленным", - говорится в прогнозе.

Также мы писали, по информации финансиста Алексея Гончарова, МВФ прогнозирует падение ВВП Украины в 7,7%, хотя еще правительство Алексея Гончарука допускало рост в 3%.

"И так как сейчас из-за карантина продолжает активно останавливаться промышленность, то я допускаю падение не только в 7,7% (5% из которых мы можем увидеть уже к концу этого квартала), но и во все 18% к концу года", - предупредил эксперт.

Напомним, украинцам рассказали, как сохранить свои деньги в кризис: "самое время потратить на...".

Также Politeka писала, что курс валют слетел с катушек, доллар и евро рекордно изменились в цене.