Для спасения национальной валюты у власти осталось только два выхода

Об этом в своей статье написал финансист Алексей Гончаров, передает Главред.

По его словам, украинская экономика очень слабая, поэтому у нас нет субъективных факторов, которые бы могли влиять на стабильность гривны.

"Отмечу, что МВФ уже прогнозирует падение ВВП Украины в 7,7%, хотя еще правительство Гончарука допускало рост в 3%. И так как сейчас из-за карантина продолжает активно останавливаться промышленность, то я допускаю падение не только в 7,7% (5% из которых мы можем увидеть уже к концу этого квартала), но и во все 18% к концу года", - предупредил эксперт.

Гончаров не сомневается, что ситуацию нормализует меморандум с МВФ, иначе украинцы рискуют увидеть курс доллара по 40 грн/$.

"В противном случае, нам придется объявлять дефолт, так как если отток капитала в связи с выходом нерезидентов из ОВГЗ продолжится на прежнем уровне, и мы не получим тех десяти миллиардов от МВФ, то, естественно, гривну уже будет невозможно удерживать... Правительству уже скоро придется выбирать из двух вариантов – либо включать печатный станок и разгонять инфляцию, либо продолжать удерживать гривну искусственно. Однако последнее необратимо приведет Украину к дефолту, причем не только к национальному, но и к дефолту отдельных ключевых предприятий страны", - предупредил аналитик украинцев.

Эксперт также добавил, что для снижения нагрузки по внешним долгам можно довести курс доллара до отметки в 30 гривен уже в мае.

"Есть, конечно, и третий путь – провести переговоры с МВФ о реструктуризации долгов. Для Украины, воюющей страны в разгар кризиса, это было бы верным решением, поскольку именно в этом году нам нужно отдавать долги, на погашение которых по факту пойдут все доходы госбюджета", - резюмировал Гончаров в своей статье.

Напомним, украинцам рассказали, как сохранить свои деньги в кризис: "самое время потратить на...".

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