Наибольшая угроза для экономического восстановления в Украине, по мнению экспертов, это длительное продолжение и усиление внутренних карантинных мероприятий

Так, в 2020 году средний курс доллара составит 28,85 гривен за доллар. Однако, уже в декабре валюту можна будет купить по 29,95 грн. за доллар. В 2021 году, ожидается курс от 28 грн до 31,3 грн. за доллар. Цены при этом за текущий год вырастут на 5,8%.

Такие данные приводятся в базовом консенсус-прогнозе Минэкономики "Украина в 2020-2021 года: последствия пандемии".

"По прогнозам экспертов, Украина будет демонстрировать более глубокое падение, чем мировая экономика, которое составит 4,2% в 2020 году. Характер восстановления будет таким же - L-форма: уже принятые в Украине карантинные меры будут дополнительно усилены и продлятся до конца второго квартала, что возымеет более негативное влияние на экономику страны, в результате чего восстановление будет очень медленным", - говорится в прогнозе.

Базовый прогноз по курсу доллара:

2020-й – 28,85 грн/$ (29,5 грн/$ в декабре);

2021-й – 30 грн/$ (30,75 грн/$ в декабре).

Негативный прогноз:

2020-й – 30 грн/$ (30,5 грн/$ в декабре);

2021-й – 30,7 грн/$ (31,3 грн/$ в декабре).

Позитивный прогноз:

2020-й – 27,5 грн/$ (28 грн/$ в декабре);

2021-й – 28 грн грн/$ (28,5 грн грн/$ в декабре).

В это время в Украине готовятся продлить карантин. Об этом со ссылкой на источники в ОП сообщил Телеграмм-канал «Женщина с косой». Согласно этой информации, сейчас в Офисе разрабатывают несколько вариантов по выходу из карантина, которые предусматривают смягчение карантинных ограничений по ходу событий. При этом в ОП уже приняли решение продлить общенациональный карантин до 11 мая. Об этом сообщат ближе к 24 апреля, когда будет подходить к концу срок нынешнего карантина. Но, как отмечают источники, решение уже принято.

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