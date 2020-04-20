США, в спробі підтримати свою економіку під час пандемії, «запустили друкарські верстати», що не може не позначитися на курсі долара

Епідемія «уханьського» вірусу боляче вдарила по економіці США. У спробі підтримати бізнес та населення країна вдалася до додаткової емісії грошей – тобто до запуску тих самих «друкарських верстатів». Федеральна резервна система США назвала фактичний обсяг додаткової емісії – 2,3 трлн доларів. Вони будуть спрямовані в економіку не на пряму, а через механізм скуповування паперів. Ця емісія стане рекордною для долара, пише "Сегодня".

Подібні маніпуляції з грошима зазвичай призводять до знецінення валюти і прискорення інфляції, адже на руках у населення з'являється відразу багато грошей. У разі, коли на такі заходи йдуть невеликі країни, це стає їх місцевими проблемами, однак у випадку Сполучених Штатів, це може позначитися і на економіці інших країн.

Президент інвестиційної групи «Універ» Тарас Козак розповів про те, що зараз США діють виключно в інтересах власної економіки, не звертаючи увагу на те, як це вплине на інші країни.

«Рішення про економічні заходи приймаються в країнах без огляду на інтереси інших країн. Тому те, що США за рахунок додаткової емісії вирішили рятувати свою економіку, не беручи до уваги, як це буде позначатися на світовій економіці, – це саме тому, що для них зараз важлива в першу чергу їх економіка», - розповів експерт.

У свою чергу, економічний експерт Олексій Кущ заявив, що Україну чекає зниження прибутку від експорту.

«Коли настає криза, відбувається обвал…тобто різко падають ціни на нафту, на метал, на продовольчі товари. А від світових цін на сировину дуже сильно залежить ВВП України. І для того, щоб зберегти хоча б номінальне значення ВВП на рівні минулого року (реальний ВВП, тобто скоректований на відсоток інфляції, звичайно, впаде), Україні доведеться "включати друкарський верстат" і прискорювати інфляцію», - розповів він.

В теорії валюта країн після додаткової емісії має обвалитися по відношенню до валют інших країн. Однак, з урахуванням того, що «запускати верстати» зараз будуть не тільки США, поки передбачити курс валют після кризи буде складно.

Козак зазначив, що Нацбанк України отримав дозвіл викуповувати цінні папери, однак поки відмовляється друкувати незабезпечені гривні. Експерт упевнений, що емісія в Україні призведе до різкого зростання інфляції.

Зараз Україна планує покрити дефіцит бюджету та підтримати економіку за рахунок грошей МВФ, а також іншої міжнародної допомоги.

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