Курс валют в Украине 20 апреля национальный регулятор решил заморозить перед новым невероятным падением
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Национального банка Украины.
Сто долларов после выходных обойдутся вам в 2707,74 гривен (-12.48). Сегодня они будут торговаться по 2720,22 грн.
В то же время курс евро также изменится после выходных: 2942,77 за сто евро (-20,64). А вот сегодня они будут стоить 2963,41 гривну.
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Также мы сообщали, что украинская экономика может катастрофически рухнуть из-за эпидемии китайского вируса. Об этом говорится в докладе МВФ.
В частности, эксперты прогнозируют падение нашей экономики до показателя минус 7,7% по итогам 2020 года. Стоит отметить, что в 2019 году этот показатель составлял 3,2%.
В докладе говорится, что Украина "предстает перед кризисом в сфере здравоохранения (из-за пандемии), серьезным шоком для спроса на внешних рынках, резким ухудшением глобальных финансовых условий и падением цен на сырье".
Также специалисты МВФ прогнозируют падение индекса потребительских цен до отметки в 4,5. Баланс текущих счетов останется негативным на уровне минус 2,0 в 2020 году и минус 2,4 в 2021-м.
Напомним, украинцам рассказали, как сохранить свои деньги в кризис: "самое время потратить на...".
Также Politeka писала, что курс валют слетел с катушек, доллар и евро рекордно изменились в цене.