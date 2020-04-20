Курс валют в Украине 20 апреля национальный регулятор решил заморозить перед новым невероятным падением

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Национального банка Украины.

Сто долларов после выходных обойдутся вам в 2707,74 гривен (-12.48). Сегодня они будут торговаться по 2720,22 грн.

В то же время курс евро также изменится после выходных: 2942,77 за сто евро (-20,64). А вот сегодня они будут стоить 2963,41 гривну.

Также мы сообщали, что украинская экономика может катастрофически рухнуть из-за эпидемии китайского вируса. Об этом говорится в докладе МВФ.

В частности, эксперты прогнозируют падение нашей экономики до показателя минус 7,7% по итогам 2020 года. Стоит отметить, что в 2019 году этот показатель составлял 3,2%.

В докладе говорится, что Украина "предстает перед кризисом в сфере здравоохранения (из-за пандемии), серьезным шоком для спроса на внешних рынках, резким ухудшением глобальных финансовых условий и падением цен на сырье".

Также специалисты МВФ прогнозируют падение индекса потребительских цен до отметки в 4,5. Баланс текущих счетов останется негативным на уровне минус 2,0 в 2020 году и минус 2,4 в 2021-м.

Напомним, украинцам рассказали, как сохранить свои деньги в кризис: "самое время потратить на...".

Также Politeka писала, что курс валют слетел с катушек, доллар и евро рекордно изменились в цене.