Карантин может спровоцировать повышение стоимости бензина, что почувствуют все водители
Об этом сообщают экономические эксперты, передает «Сегодня».
«Продолжится удешевление бензина на фоне недавнего обвала цен на нефть и нефтепродукты на мировом рынке при значительном снижении спроса со стороны бизнеса во время экономической неопределенности в условиях продолжающейся пандемии», - утверждает экономист Андрей Забловский.
В то же время Олег Пендзин утверждает, что бензин может подорожать до 30 грн за литр.
Любовник Наташи Королевой показал свою наследницу, внешность поражает: "Похожа на..."
Доллар летит в пропасть, курс валют после Пасхи резко изменится: что ждет украинцев
Погода на выходных покажет характер, после Пасхи будет еще хуже: чего ждать украинцам
Скабеева пригрозила украинцам новым вторжением: "Построим вам новую Украину"
А с газом будет совершенно иная ситуация: 150 долларов за тысячу «кубов». Лишь прогноз Пендзина отличается: газ будет дороже на десять долларов.
А вот Забловский утверждает, что цена на газ может подняться до 155 долларов за тысячу «кубов».
Как сообщалось ранее, стоимость бензина может рухнуть до минимальной отметки на фоне курса доллара и падения спроса.
Как известно, почти 80% нефтепродуктов в Украине импортируется, поэтому для страны очень чувствительны колебания стоимости как нефти, так и национальной валюты.
Сейчас при цене нефти марки Brent $23-25 за баррель и курсе доллара на межбанке 27,15 грн/доллар литр бензина А-95 стоит в среднем 24,5 грн/доллар или 0,90 доллар/л. Но эксперты утверждают, что есть потенциал для снижения цены еще примерно на 2 грн/л или до 22,5 гривен за один литр.
Напомним, украинцев предупредили о последствиях навируса: "тяжелый удар по карману и..."
Как сообщала Politeka, Эксперт рассказал, что будет с ценами на бензин на украинских заправках: подробности.
Также Politeka писала, что новые цены на бензин в Украине: водителям рассказали, когда ждать резких скачков.