Карантин может спровоцировать повышение стоимости бензина, что почувствуют все водители

Об этом сообщают экономические эксперты, передает «Сегодня».

«Продолжится удешевление бензина на фоне недавнего обвала цен на нефть и нефтепродукты на мировом рынке при значительном снижении спроса со стороны бизнеса во время экономической неопределенности в условиях продолжающейся пандемии», - утверждает экономист Андрей Забловский.

В то же время Олег Пендзин утверждает, что бензин может подорожать до 30 грн за литр.

А с газом будет совершенно иная ситуация: 150 долларов за тысячу «кубов». Лишь прогноз Пендзина отличается: газ будет дороже на десять долларов.

А вот Забловский утверждает, что цена на газ может подняться до 155 долларов за тысячу «кубов».

Как сообщалось ранее, стоимость бензина может рухнуть до минимальной отметки на фоне курса доллара и падения спроса.

Как известно, почти 80% нефтепродуктов в Украине импортируется, поэтому для страны очень чувствительны колебания стоимости как нефти, так и национальной валюты.

Сейчас при цене нефти марки Brent $23-25 за баррель и курсе доллара на межбанке 27,15 грн/доллар литр бензина А-95 стоит в среднем 24,5 грн/доллар или 0,90 доллар/л. Но эксперты утверждают, что есть потенциал для снижения цены еще примерно на 2 грн/л или до 22,5 гривен за один литр.

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