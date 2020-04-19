Это может случиться в ближайшее время

Курс валют в Украине может резко обвалится из-за карантина, вернув гривне позиции, которые она занимала еще вначале года

Об этом сообщают экономические эксперты, передает «Сегодня».

Так, Андрей Забловский утверждает, что падение будет не существенным во II квартале: от 26,9 до 27,5 грн за банкноту.

«Этому будет способствовать и постепенная активизация деловой активности в стране на фоне ожидаемого поэтапного смягчения карантинных ограничений для экономики, начиная с мая», - отметил он.

Иное мнение высказали олег Пендзин и Виктор Скаршевский: по их мнению, падение будет в пределах 28-28,5 грн за «вечнозеленый».

А вот Андрей Шевчишин прогнозирует падение гривны аж до 29 за доллар.

«Ожидаю 28-29 грн за доллар. Курс гривны окажется под давлением из-за снижения поступления валюты в страну, как со стороны экспортеров, так и работников. Кризис продолжит давить на цены и объемы экспорта. Внешний долг и дефицит бюджета будут сокращать валютные резервы», - подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, курс доллара может снизиться в ближайшую неделю. Такой прогноз сделал аналитик Вадим Иосуб.

По словам специалиста, американская валюта может достигнуть курса 27-ми гривен.

"Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,0/27,3 грн", - отметил эксперт.

Кроме того, он отметил, что на прошлой неделе отмечались позитивная динамика - курс доллара к гривне снизился на 0,1-0,3%.

Отметим, по подсчетам аналитиков, в среднем курс американской валюты в Украине в этом году составит 28,85 грн/доллар, однако под конец года он вырастет до 29,5 грн/доллар.

Курс доллара затем продолжит расти и в 2021 году, поднявшись до 30 грн/доллар в начале года и 30,75 грн/доллар – под конец года. Эксперт отмечают, что рост курса валюты будет вызван «девальвационными процессами».

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