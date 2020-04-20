Стало відомо, як українці можуть домогтися перерахунку своєї пенсії

Як передає Politeka.net, про це йдеться на сайті Пенсійного фонду.

Для того, щоб перерахунок пенсій був зроблений, пільговикам необхідно подати відповідну заяву в електронному вигляді.

Для цього українському пенсіонеру потрібно зареєструватися на офіційному порталі Пенсійного фонду за допомогою електронного цифрового підпису, після чого виконати ряд кроків.

В першу чергу, потрібно заповнити заяву на перерахунок і вибрати спосіб інформування по кожному з етапів обробки заяви.

Потім пільговику потрібно вибрати електронний або паперовий пенсійне посвідчення та додати до листа скан-копії документів, обов'язкових для заяви, а також ті документи, які користувач вважає необхідними.

Після завершення процесу формування заяви пенсіонеру його потрібно відправити у Пенсійний фонд і чекати на перерахунок виплати.

Раніше ми розповідали, що деякі українці залишаться без індексації пенсій. Очікується, що в травні надбавку отримають близько 10,2 з 11,4 млн українців. Підвищення не загрожує тим, хто вже зараз отримує доплати.

Також важливо відзначити, що на 11% будуть підвищувати розрахунковий розмір пенсії (те, що заробили), а не ту виплату, яку пенсіонери отримують на руки. Тим, у кого вже зараз з урахуванням усіх надбавок пенсія вище розрахункової більш ніж на 11%, після індексації виплати не стануть вище.

Як повідомили в ПФУ, індексація не повлият на розмір виплати у двох випадках: якщо фактичний розмір пенсії вище, ніж розрахунковий, і якщо пенсію отримують за "спеціальним" умов.

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