Американська нафта встановила абсолютний рекорд на світових біржах
Про це пише Politeka.net.
Зокрема, абсолютний рекорд був встановлений під час сьогоднішніх вечірніх торгів.
Американська нафта марки WTI спершу впала до позначки в 17,5$, після чого почала рухатися до нуля.
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Станом на 20:00 по Києву вартість чорного золота WTI впала вже до 4$, але і на цьому падіння не зупинилося.
Через якийсь час котирування нафти марки WTI і зовсім впали до нуля, але пізніше повернулися до позначки в $1.
Тобто, 20 квітня 2020 року американська нафта встановила рекорд, впавши до історичного мінімуму з моменту відкриття NYMEX ф'ючерсів на нафту в 1983 році.
Таким чином, американська нафта стала на 98% порівняно з січневим падінням. Варто також відзначити, що нафта WTI коштувала 10 доларів за барель ще у часи СРСР.
Станом на 21:30 за Києвом, ціна нафти WTI торгується в негативних значеннях - (мінус) -37$.
Нагадаємо, раніше Росія спровокувала рекордне падіння цін на нафту, відмовившись від операції з ОПЕК+ скорочення нафтовидобутку.
Рішення призвело до конфлікту з Саудівською Аравією, яка тепер поступово витісняє російських експортерів з ринку Європи. Ймовірно, в Кремлі прорахувалися і не спрогнозували наслідки відмови. 1 квітня Володимир Путін оголосив ситуацію в РФ катастрофічною.
Через час країни ОПЕК+ погодили найбільше в історії скорочення видобутку нафти на 9,7 млн барелів на добу.
Росія та інші нафтовидобувні країни домовилися скоротити видобуток на рекордну суму, що становить близько 10% світової пропозиції, для підтримки цін на нафту в умовах пандемії.
Нововведення набудуть чинності вже з 1 травня 2020 року.
Нагадаємо, у РФ звинуватили Зеленського в обвалі цін на нафту, скандальну заяву.
Як повідомляла Politeka, Путін пустився в танок перед шейхом, росіяни обурюються: "Фокусник не здається".
Також Politeka писала, що Кремль обриває телефони Білого дому, Путін загнав себе в глухий кут з-за нафти.