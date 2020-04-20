Таке вперше з 1983 року

Американська нафта встановила абсолютний рекорд на світових біржах

Про це пише Politeka.net.

Зокрема, абсолютний рекорд був встановлений під час сьогоднішніх вечірніх торгів.

Американська нафта марки WTI спершу впала до позначки в 17,5$, після чого почала рухатися до нуля.

Станом на 20:00 по Києву вартість чорного золота WTI впала вже до 4$, але і на цьому падіння не зупинилося.

Через якийсь час котирування нафти марки WTI і зовсім впали до нуля, але пізніше повернулися до позначки в $1.

Тобто, 20 квітня 2020 року американська нафта встановила рекорд, впавши до історичного мінімуму з моменту відкриття NYMEX ф'ючерсів на нафту в 1983 році.

Таким чином, американська нафта стала на 98% порівняно з січневим падінням. Варто також відзначити, що нафта WTI коштувала 10 доларів за барель ще у часи СРСР.

Станом на 21:30 за Києвом, ціна нафти WTI торгується в негативних значеннях - (мінус) -37$.

Нагадаємо, раніше Росія спровокувала рекордне падіння цін на нафту, відмовившись від операції з ОПЕК+ скорочення нафтовидобутку.

Рішення призвело до конфлікту з Саудівською Аравією, яка тепер поступово витісняє російських експортерів з ринку Європи. Ймовірно, в Кремлі прорахувалися і не спрогнозували наслідки відмови. 1 квітня Володимир Путін оголосив ситуацію в РФ катастрофічною.

Через час країни ОПЕК+ погодили найбільше в історії скорочення видобутку нафти на 9,7 млн барелів на добу.

Росія та інші нафтовидобувні країни домовилися скоротити видобуток на рекордну суму, що становить близько 10% світової пропозиції, для підтримки цін на нафту в умовах пандемії.

Нововведення набудуть чинності вже з 1 травня 2020 року.

Нагадаємо, у РФ звинуватили Зеленського в обвалі цін на нафту, скандальну заяву.

Як повідомляла Politeka, Путін пустився в танок перед шейхом, росіяни обурюються: "Фокусник не здається".

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