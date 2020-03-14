Глава всероссийского общества «Трезвая Россия», экс-депутат Госдумы Сергей Марков заявил, что Владимир Зеленский обвалил цены на нефть

Об этом стало известно из Твиттер-канала «Борис Абрамыч», передает Politeka. Согласно сообщению, Марков всерьез считает, что Владимир Зеленский во время визита в Оман якобы договорился с саудовскими шейхами о снижении цены на нефть.

Отметим, что в сети бурно отреагировали на эту новость. Пользователи сети обратили внимание, что глава общества «Трезвая Россия» явно не очень трезв.

«Вечно бухой председатель партии трезвости это круто», «Чувак все лечебные процедуры в обществе прогулял!)», «Лицо трезвой России», «Опять забухал?», «Когда перебухал», «Да он синий в студию припёрся. И не надо уверять, мол фото неудачное», «Идиот клинический», - пишут люди.

Нашлись и те, кто с иронией воспринял слова Маркова, отметив, что Зеленский в таком случае большой молодец.

«Если так, то Вовчику памятник золотой при жизни))», «Так хорошо о Зеленском я ещё не думала))», «Вроде же Зеленский в Китай не ездил, а как теперь объяснить появление коронавируса», «А Вовчик - молодец!», - пишут люди.

Как известно, нефтяная война между Россией и Саудовской Аравией привела к обвалу цен на нефть. Вслед за падением цены, обрушился курс рубля. После стремительного обвала цены начали понемногу восстанавливаться, но Саудовская Аравия заявила о намерении увеличить добычу. Это привело к повторному снижению. Цена обрушилась еще на 4%.

Отметим, что обвал цены на нефть сильнее ударил по России, чем введение санкций, связанных с аннексией Крыма и агрессией на Донбассе. Известно, что ведущие российские олигархи потеряли, по разным данным, от 8,8 до 13,9 миллиардов долларов.

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