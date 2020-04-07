Президент России Владимир Путин "обрывал телефон" американского лидера Дональда Трампа, чтобы остановить "нефтяную войну"

Об этом рассказала известная российская журналистка Юлия Латынина в эфире "Эхо Москвы".

Отмечается, что срывая сделку с ОПЕК+ по сокращению добычи, у Путина, очевидно, не ожидали, что цены так сильно рухнут. Стоимость российской марки Urals обвалилась до $10 за баррель, чего не было последние 30 лет. Когда ситуация вышла из-под контроля, Москва передумала и захотела заключить соглашение с ОПЕК+. Но отношения с Саудовской Аравией были окончательно разрушены. Саудиты начали агрессивно выдавливать РФ из мировых рынков, но это не все.

"Мне рассказывали — не знаю, насколько это правда, — что сейчас саудиты объединились с эмиратами и ищут, по слухам, разные дубайские счета разных друзей Путина и еще сливают эту информацию США", - говорит Латынина.

Она добавила, что Путин начал лихорадочно искать выход из тупика, в котором оказался по своей же воле. Пришлось просить помощи Дональда Трампа.

"На этой неделе мы видели, как Кремль просто обрывал телефон Белого дома, и, наконец, Путин поговорил с Трампом. И, собственно, содержание этого разговора было: "Повлияйте на саудовского принца". И вроде даже саудовский принц согласился", - сообщила журналиста.

Но тут Путин совершил очень большую ошибку. На встрече с главами нефтяных компаний он обвинил Саудовскую Аравию в срыве сделки ОПЕК+ и намерении уничтожить сланцевую отрасль. Это заявление обнародовал Кремль и распространили мировые СМИ. Ответ Эр-Рияда был молниеносным и очень резким. Глава МИД Саудовской Аравии обвинил Путина во лжи.

"И это произошло после того, как Мохаммед бин Салман уже несколько раз закусил удила и был не согласен не только на личные встречи, а даже встречи экспертов", - отметила Латынина.

Ее шокировало то, что Путин срывает сделку, после того, как "униженно просил" о ней Трампа.

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