Лидер страны-агрессора Владимир Путин вновь оказался в центре внимания

Об этом пишет Politeka.net.

На этот раз его высмеяли за попытку подписать новое нефтяное соглашение со странами ОПЕК+.

В привычном для себя стиле Владимира Путина ярко высмеял российский художник Сергей Елкин.

На новой политической фотожабе можно увидеть Владимира Путина, танцующего на нефтяной бочке, и пытающегося хоть как-то покорить арабского шейха накануне сделки.

Пользователи с юмором отреагировали на новый шедевр Сергея Елкина и отметили, что Владимир Путин вновь потерпел фиаско на геополитическом уровне.

"Куда ни стань - наступишь на величие России. Величие размазано по всему атласу", "Кто кого еще разведет, фокусник Путин не сдается", "У Вовчика все его ценности рушатся, он считал, что на Западе все продажные и удавятся за цент. Однако они ему не нож воткнули, а врезали прямо по яйцам. А ядерное оружие, это пшик, что толку от него, если его нельзя применить", "Дедушка на шару", "Нарисуйте картину нефтяной квадрат, как у Малевича. И пусть Путин им "наслаждается", "Многотанцовочка", "Сечина с опахалом еще не хватает", - шутят россияне в комментариях.

Ранее мы рассказывали о конфузе Путина, который произошел во время совещания с росийскими мэрами.

"Дорогие друзья! Все проходит, и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы. Со всем справилась Россия, победим и эту заразу вирусную. Вместе мы все преодолеем", - заявил Путин во время совещания, пытаясь успокоить топ-чиновников.

Пользователи с юмором отреагировали на монолог Путина и назвали его "стендапером всея Руси", который даже не знает истории Киевской Руси.

Напомним, Путин взбесил россиян выходкой во время карантина, сеть кипит.

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с новым наказанием для пенсионеров, кадры облетели сеть.

Также Politeka писала, что Путин спустил россиян с горки, новая карикатура порвала сеть.