Пенсійна реформа може вдарити майже по половині пенсіонерів

Так, згідно з нововведеннями, для виходу на пенсію в 2028 році українцям необхідно буде мати 35 років страхового стажу. Однак експерти підрахували, що до зазначеного терміну такого стажу не будуть мати близько половини пенсіонерів.

Відзначимо, до 5 років відсутнього стажу можна докупити, за кожен рік доведеться викласти близько 25 тисяч гривень.

Вартість покупки стажу розраховується за формулою: Стаж=ЄСВ*Коефіцієнт*Кількість місяців.

ОСВ - розмір єдиного соціального внеску (на сьогоднішній день становить 1039 гривень)

Коефіцієнт залежить від кількості років: для одного року – 2, для двох – 1.8, для трьох – 1.6, для чотирьох – 1.4 і для п'яти – 1.2.

Таким чином, купівля 1 року стажу буде коштувати: ЄСВ (1039) * Коефіцієнт (2) * Кількість місяців (12) = 24 936 гривень.

За цією ж формулою можна розрахувати покупку 1-5 років стажу:

1 рік – 24 936 гривень;

2 року – 44 885 гривень;

3 роки – 59 847 гривень;

4 роки – 69 820 гривень;

5 років – 74 808 гривень.

Однак ці суми незабаром зростуть. 1 липня 2020, коли підвищать мінімальну зарплату, збільшиться і розмір ЄСВ. Все доведеться перераховувати по-новому.

Варто додати, тут є можливість для економії. Купівля стажу в розстрочку обійдеться дешевше, оскільки з формули випадає коефіцієнт. В такому випадку 1 рік коштуватиме майже 12 500 гривень незалежно від кількості років сажа, які докуповуються. Але варто розуміти, що пенсію почнуть платити тільки після того, як буде виплачена вся сума за стаж.

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