Що потрібно знати клієнтам

Націоналізований ПриватБанк вніс зміни в продаж безготівкової валюти

Як передає Politeka.net, про це йдеться на офіційному порталі банку.

Зокрема, державний банк вирішив запустити послугу продажу безготівкової валюти, яка буде працювати через мережу терміналів самообслуговування.

"Тепер купити долари або євро на валютну картку або рахунок можна цілодобово в будь-якому терміналі банку, сплативши їх готівкою", - сказано в повідомленні.

Відзначимо, що в терміналах самообслуговування ПриватБанк буде продавати валюту за безготівковим курсом.

Раніше ми розповідали, що через карантин ПриватБанк з 18 березня 2020 року припинив продаж готівкової валюти в касах.

Як підкреслили в прес-службі, таке обмеження буде діяти до тих пір, поки Україна не відновить ависообщение з іншими країнами.

Також відомо, що валюту готівкою в касах Приватбанку без обмежень зможуть отримати власники валютних депозитів, термін дії яких завершується, за попереднім замовленням валютних коштів.

В Приватбанку тоді також попереджали, що заклад буде проводити валютообмінні операції для клієнтів фізичних осіб в безготівковому форматі через мобільний додаток Приват24, веб-версію Приват24 і мережу терміналів самообслуговування.

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