ПриватБанк начал без предупреждения снимать деньги с карт клиентов

Об этом на сайте «Минфин» рассказал украинец по имени Алексей. По его словам, с такой проблемой он столкнулся впервые за 10 лет использования услуг банка.

По словам Алексея, с его карты без предупреждения были сняты деньги.

«Беспредел…Забрали деньги без предупреждения…10 лет. Клиент банка. Сняли деньги в счет погашения кредитного лимита на карточке не предупредив??? На вопрос почему? Промычали…», - написал украинец.

Он решил эту проблему радикальным образом: собрался закрыть лимит и отказаться от услуг банка.

Отметим, что представители ПриватБанка ответили на жалобу клиента. Они подчеркнули, что банк индивидуально определяет размер кредитного лимита для каждого клиента с учетом различных факторов.

«При принятии Банком решения об увеличении кредитного лимита, Вы будете уведомлены дополнительно», - добавили представители банка.

Ранее мы сообщали о том, что мошенники взялись за мессенджеры, в которых они рассылают фейковые сообщения от лица сотрудников ПриватБанка.

Украинцы стали получать сообщения о том, что им якобы предназначена финансовая помощь "в рамках государственной программы по указу президента". При общении с клиентами ПриватБанка они пытались получить конфиденциальные данные банковской карты, с помощью которых могли получить доступ к счету клиента ПриватБанка.

В ПриватБанке призвали украинцев игнорировать подобные рассылки и ни при каких условиях не сообщать "сотрудникам банка" личные данные, с помощью которых злоумышленники могут получить доступ к счетам.

Напомним, списание средств и массовая блокировка карт: ПриватБанк обратился к украинцам с новым заявлением.

Как сообщала Politeka, ПриватБанк насчитывает "левые" проценты, указ президента не помеха.

Также Politeka писала, что ПриватБанк срочно обратился к украинцам: "Даем каждому по 800 гривен".