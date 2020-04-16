ПриватБанк начал без предупреждения снимать деньги с карт клиентов
Об этом на сайте «Минфин» рассказал украинец по имени Алексей. По его словам, с такой проблемой он столкнулся впервые за 10 лет использования услуг банка.
По словам Алексея, с его карты без предупреждения были сняты деньги.
«Беспредел…Забрали деньги без предупреждения…10 лет. Клиент банка. Сняли деньги в счет погашения кредитного лимита на карточке не предупредив??? На вопрос почему? Промычали…», - написал украинец.
Он решил эту проблему радикальным образом: собрался закрыть лимит и отказаться от услуг банка.
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Отметим, что представители ПриватБанка ответили на жалобу клиента. Они подчеркнули, что банк индивидуально определяет размер кредитного лимита для каждого клиента с учетом различных факторов.
«При принятии Банком решения об увеличении кредитного лимита, Вы будете уведомлены дополнительно», - добавили представители банка.
Ранее мы сообщали о том, что мошенники взялись за мессенджеры, в которых они рассылают фейковые сообщения от лица сотрудников ПриватБанка.
Украинцы стали получать сообщения о том, что им якобы предназначена финансовая помощь "в рамках государственной программы по указу президента". При общении с клиентами ПриватБанка они пытались получить конфиденциальные данные банковской карты, с помощью которых могли получить доступ к счету клиента ПриватБанка.
В ПриватБанке призвали украинцев игнорировать подобные рассылки и ни при каких условиях не сообщать "сотрудникам банка" личные данные, с помощью которых злоумышленники могут получить доступ к счетам.
Напомним, списание средств и массовая блокировка карт: ПриватБанк обратился к украинцам с новым заявлением.
Как сообщала Politeka, ПриватБанк насчитывает "левые" проценты, указ президента не помеха.
Также Politeka писала, что ПриватБанк срочно обратился к украинцам: "Даем каждому по 800 гривен".