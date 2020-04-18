Вскрылись проблемы с иностранной валютой в ПриватБанке

Как передает Politeka.net, об этом стало известно из жалобы недовольного клиента, оставившего гневный отзыв на сайте Минфина.

По словам украинца, необходимо не раз позвонить, отстоять не одну очередь, чтобы получить деньги, высланные из-за границы, чтобы в итоге получить ответ "нет налички".

"Есть у меня текущий счет, куда родственники из штатов высылают понемножку помощь. Так вот как объявили карантин, решил поехать забрать деньги. Заказал наличные, приехал в назначенное время, а там кассир не вышел на работу, т.к. не смог добраться. Приходит уведомление после этого, что перезакажите на другое отделение. Перезаказал на соседний город, пришло уведомление, что приезжайте, наличные ждут. Приехал в отделение в назначенное время, выстоял очередь минут сорок, а мне кассир: наличные не выдаем, авиасообщение закрыто и валюту не перевозят", - поделился возмущенный гражданин.

Мужчина добавил, что звонок в колл-центр не дал не то, чтобы решения проблемы, но и даже вразумительного ответа, как быть в этой ситуации.

"Звоню в колл-центр с вопросом валюты, там полный игнор моего звонка со словами «все операторы заняты, чуть-чуть подождите». Так прождал минут 20, заказал обратный звонок. Никто так и не связался. На этом ужасном разочаровании, как только сниму все деньги, уйду в другой банк", - констатировал клиент.

ПриватБанк поспешил прокомментировать отзыв, разъяснив, как в карантин работает система.

"С 02.04.2020 открыта выдача наличной валюты в кассах банка со всех счетов физических лиц в иностранной валюте по предварительному персональным заказам. С 08.04.2020 по валютным карточек и счетов выдается валюта на сумму 300 долларов / 300 евро без предварительного персонального заказа (при наличии в кассе). Суммы свыше выдаются исключительно при наличии персонального заказа. Срок выполнения персонального заказ валюты от 1 до 3 суток", - говорится в сообщении ПриватБанка с пометкой, что обещают разобраться с вышеупомянутой ситуацией мужчины отдельно.

Напомним, списание средств и массовая блокировка карт: ПриватБанк обратился к украинцам с новым заявлением.

Как сообщала Politeka, ПриватБанк насчитывает "левые" проценты, указ президента не помеха.

Также Politeka писала, что ПриватБанк срочно обратился к украинцам: "Даем каждому по 800 гривен".