Государственный ПриватБанк не заинтересован в решении проблем своих клиентов
Соответствующий негативный отзыв на портале Минфин опубликовала клиентка.
Она рассказала, что проблемы начались после того, как ее мама обратилась в ПриватБанк для перевыпуска карты.
"В ноябре 2019 года моя мама перевыпускала карту Приватбанка (прошу заметить, в банке эта процедура заняла около 2 часов, хотя обычно это дело нескольких минут). Когда наконец-то карту перевыпустили моя мама ушла домой, а на следующий день хотела снять деньги, но их там уже не оказалось. Она обратилась в банк, на что сотрудники ответили, что она сама виновата или ее знакомые сняли деньги", - возмущается клиентка.
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По словам клиентки, деньги с карты ее мамы действительно сняла какая-то женщина, но ее личность так и не установили.
"Она обратилась в полицию, выяснили, что деньги снимала действительно не она, а другая женщина, но не удалось выяснить ее личность. ПриватБанк всячески отнекивается, мол ваши проблемы, все равно придется платить. И за весь этот период ко всему еще начислили проценты (деньги с кредитныой карты «Универсальная»)", - резюмировала она в своем негативном отзыве.
"Добрый день! Мы обратились к Вам частным сообщением для того, чтобы иметь возможность детально проверить информацию по ситуации, которая произошла", - вяло отреагировал на жалобу представитель банка.
Напомним, списание средств и массовая блокировка карт: ПриватБанк обратился к украинцам с новым заявлением.
Как сообщала Politeka, ПриватБанк насчитывает "левые" проценты, указ президента не помеха.
Также Politeka писала, что ПриватБанк срочно обратился к украинцам: "Даем каждому по 800 гривен".