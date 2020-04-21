У вівторок, 21 квітня, Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з Верховним представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепом Боррелєм

Сторони прийшли до рішення, що Україні буде приділено особливу увагу, передає Politeka.net з посиланням на Урядовий портал.

Так, Євросоюз прийняв рішення виділити Україні пакет фінансової допомоги в розмірі 190 млн євро.

Гроші будуть спрямовані на:

15 млн євро - МОЗ.

61 млн євро - на підтримку економіки.

20 млн євро для підтримки малого та середнього бізнесу.

25 млн євро для підтримки малих фермерських господарств.

4 млн євро - на підтримку найбільш вразливих груп населення.

13 млн євро - гуманітарна допомога для населення Донбасу.

Крім того, голова дипломатії ЄС запевнив, що санкційна політика Євросоюзу щодо Росії залишається незмінною. Боррель зазначив, що санкції проти РФ повинні зберегтися до повного виконання нею Мінських домовленостей і відновлення територіальної цілісності і суверенітету України.

Співрозмовники домовилися активізувати спільні зусилля України і ЄС у протидії дезінформації, обсяг якої в період пандемії значно зріс.

Раніше ми повідомляли, карантин в Україні спровокує різкий обвал заробітних плат. Про це заявляють експерти. Так, економіст Олег Пендзин прогнозує різкий обвал зарплат більше ніж на 12%. Причиною цього стане простій виробництва.

В той же час економічний експерт Андрій Шевчишин стверджує, що номінально зарплата українців може навіть зрости. Однак через те, що підприємці сплачують 2/3, люди отримають на руки менше належного – у межах восьми тисяч гривень.

Схожу думку висловив і економіст Андрій Забловський.

«Зниження середньомісячної заробітної плати пов'язано із зупинкою багатьох підприємств, падінням доходів компаній у період карантину, зростаючим безробіттям і зростанням боргів по зарплаті», - зазначив він.

Нагадаємо, що виплати скасовуються: Рада прийняла радикальне рішення, кого залишать без грошей.

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