У украинцев могут возникнуть проблемы с оплатой коммуналки
Заплатить за коммунальные услуги онлайн может стать настоящей проблемой из-за закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, который Верховная Рада приняла 6 декабря 2019 года.
Согласно новому документу, уже с 28 апреля 2020 года украинцы не смогут оплатить коммунальные услуги онлайн без идентификации личности. Но это еще не все, также невозможно будет получить денежный перевод от близких, оплатить различные сервисы и услуги, купить предоплаченную карту и воспользоваться безналичными средствами.
Чтобы удаленно воспользоваться финансовыми услугами нужно будет пройти процедуру полной идентификации. Необходимо будет найти сотрудника данной финансовой организации, оказывающей услугу и предъявить ему паспорт и код.
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Отметим, эксперты опасаются негативных эффектов от этого закона. Ожидается, что он вызовет панику среди украинцев и расшатает финансовую систему, которая и так нестабильна из-за карантина.
При этом в Ассоциации платежных систем говорят, что НБУ не разработал четких рекомендаций по процедуре удаленной идентификации. При этом пройти удаленно верификацию личности в данный момент можно только через BankID.
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