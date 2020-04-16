У украинцев могут возникнуть проблемы с оплатой коммуналки

Заплатить за коммунальные услуги онлайн может стать настоящей проблемой из-за закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, который Верховная Рада приняла 6 декабря 2019 года.

Согласно новому документу, уже с 28 апреля 2020 года украинцы не смогут оплатить коммунальные услуги онлайн без идентификации личности. Но это еще не все, также невозможно будет получить денежный перевод от близких, оплатить различные сервисы и услуги, купить предоплаченную карту и воспользоваться безналичными средствами.

Чтобы удаленно воспользоваться финансовыми услугами нужно будет пройти процедуру полной идентификации. Необходимо будет найти сотрудника данной финансовой организации, оказывающей услугу и предъявить ему паспорт и код.

Отметим, эксперты опасаются негативных эффектов от этого закона. Ожидается, что он вызовет панику среди украинцев и расшатает финансовую систему, которая и так нестабильна из-за карантина.

При этом в Ассоциации платежных систем говорят, что НБУ не разработал четких рекомендаций по процедуре удаленной идентификации. При этом пройти удаленно верификацию личности в данный момент можно только через BankID.

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