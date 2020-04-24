В Україні скасували штрафні бали за порушення правил дорожнього руху

На позачерговому засіданні парламенту в п'ятницю, 24 квітня, 302 нардепи проголосували за прийняття в цілому законопроекту №2809.

Закон передбачає внесення відповідних змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Документ покликаний усунути ситуацію, що виникла із-за предудыщих норм законодавства.

Зазначалося, що, згідно зі статтею 27 Купап, штрафні бали передують застосуванню адміністративного стягнення у вигляді штрафу. Проте в результаті виникла така ситуація, що порушники не несуть відповідальності за неодноразові порушення, росте почуття безкарності, а разом з ним і кількість порушень.

"Це прямо суперечить положенням статті 23 Купап, відповідно до якої адміністративне стягнення застосовується, зокрема, з метою попередження вчинення нових правопорушень як самим правопорушником, так і іншими особами", – зазначили автори документу.

Через цього і вирішили виключити з Купап норми про дію адміністративного стягнення у вигляді штрафних балів за порушення дорожнього руху, які потрапили на фото-, відео фіксацію.

Це стосується пункту 21 частини першої статті 24, частини другої статті 27, статті 271, а також абзаців друге частини першої та другої статті 122 Купап.

Раніше повідомлялося, як буде працювати нова система стеження за водіями. Камера фіксує перевищення швидкості. Потім патрульний поліцейський фіксує на своєму комп'ютері і перевіряє номери машини. Після встановлення номера машини з її маркою, фіксується і виписується адміністративний протокол. Цей адміністративний протокол надсилається до особи, яка порушила.

Порушник зможе ознайомитися з фотографією, місцем, і навіть переглянути відеозапис, в який саме час його машина перевищила швидкість.

Нагадаємо, українець заощадив на масці і міцно за це поплатився.

Ще Рoliteka повідомляла, як водії розплачуються за порушення, кадри того, що відбувається.