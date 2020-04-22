Стало известно, какие вопросы рассмотрят народные депутаты во время внеочередного заседания Верховной Рады в пятницу, 24 апреля

Повестку дня обнародовал депутат Ярослав Железняк, передает Politeka.net, отметив, что по предварительной информации, планируется проведение в один день сразу двух заседаний. Среди вопросов:

отмена постановлений против изменений в Регламент (разблокирование подписания закона об особой процедуре принятия "антиколомойского" законопроекта);

отмена постановления против децентрализации;

улучшение избирательного законодательства;

безопасность использования ядерной энергии;

штрафные баллы;

изменения, касающиеся НАБУ (речь о норме, которая не позволила уволить Артема Сытника с должности директора НАБУ);

фонд поддержки фермеров;

внутренний водный транспорт;

урегулирование кризиса неплатежей на рынке электрической энергии;

ценообразование в строительстве автомобильных дорог;

создание Временной следственной комиссии относительно заявлений экс-министра Игоря Уманского.

Ранее мы сообщали, появилась информация, что на заседании 24 апреля Рада может назначить бывшего губернатора Одещины Михаила Саакашвили вице-премьер-министром по реформам.

"Планируем рассмотреть вопрос по Саакашвили, если голоса будут на пятницу", - сообщил один из руководителей фракции "Слуги народа". Пресс-секретарь Саакашвили Дарина Чиж не подтвердила, но и не опровергла эту информацию.

Отметим, не все в президентской партии единогласны относительно такого назначения. Так, довольно резко по этому поводу высказался нардеп Максим Бужанский.

"Очень неудобно напоминать, но вся страна ржала наблюдая, как Саакашвили пытается работать главой Одесской областной администрации. Как он метался по антикоррупционным форумам, пока одесситы пытались откопать подъезды к городу, наглухо занесенные снегом", - заявил депутат.

Напомним, Сытник не указал в декларации отдых.

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