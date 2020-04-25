Українські пенсіонери почали отримувати «карантинну» тисячу

Виплати розпочалися 23 квітня, передає Politeka.net з посиланням на інформацію Пенсійного фонду України.

Гроші повинні автоматично бути зараховані на картки пенсіонерів. Що ж стосується строків виплат, то у ПФУ повідомили: 6,4 мільйонам пенсіонерів, які отримують пенсії на рахунки в банках, одноразова допомога буде зарахована не пізніше 24 квітня.

Ще трьом з половиною мільйонам українських пенсіонерів, які отримують гроші поштою, доставити гроші листоноші повинні протягом п'яти календарних днів з дня надходження коштів.

У разі неможливості виплати грошової допомоги у зазначені п'ять днів її повинні виплатити не пізніше 25 червня поточного року, щоб кожен із пенсіонерів, які мають право на таку виплату, отримав необхідні кошти.

Раніше ми розповідали про те, що Кабінет Міністрів на засіданні 22 квітня ухвалив рішення не враховувати тисячу гривень допомоги при розрахунку субсидій.

«Встановити, що розмір одноразової грошової допомоги у зв'язку з негативними наслідками поширення на території України гострої респіраторної хвороби (китайський вірус, - Ред.)... не включається в розрахунок доходу осіб при призначенні субсидії», - сказано в постанові.

Згідно з рішенням уряду, на одноразову допомогу в розмірі 1000 гривень у квітні можуть розраховувати:

інваліди дитинства;

діти з інвалідністю (крім тих, хто отримує пенсію у зв'язку з втратою годувальника);

одержувачі тимчасової допомоги для безробітних, які не досягли пенсійного віку, але не отримали права на пенсію.

Нагадаємо, нову допомогу отримають українці після карантину, важлива заява.

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