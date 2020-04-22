Правительство не хочет отпускать заробитчан, которые вернулись в Украину, обратно на работу за границу
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью "РБК-Украина".
По словам премьера, украинцы, работавшие за границей, получили хороший опыт. А потому в интересах государства привлечь их знания и кваливикацию для открытия бизнеса дома.
Чтобы украинцы остались дома, даже если другие страны будут ослаблять карантинные ограничения и помогать с выездом, правительство обещает создать новые рабочие места и выгодные условия для кредитования малого и среднего бизнеса.
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«С минимальной процентной ставкой на длительный срок и с возможной отсрочкой выплаты тела кредита, чтобы это был действительно такой начальный кредит», – отметил премьер.
Сейчас, Кабмин совместно с Минэкономики и банкирами работают над программой дешевого кредитования – "Новые деньги".
Также обещают программы для поддержки и стимуляции уже существующего бизнеса, чтобы сохранить рабочие места.
Премьер рассказал, что в некоторых странах Европы работодатели-аграрии организовывали чартерные авиарейсы, чтобы перевозить рабочих из других стран. Однако Украина будет пытаться задействовать заробитчан дома, переговоров о том, чтобы вывезти украинцев на работу в другие страны не ведется.
Напомним, раскрыта хитрая схема власти, которая выгонит украинцев на работу.
Как сообщала Politeka, в Евросоюзе «отшили» РФ с просьбой о снятии санкции из-за Украины.
Также Politekа писала, что безвиз с Европой оказался для украинцев под угрозой: «границы будут закрыты…»