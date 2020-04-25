Украинские пенсионеры начали получать «карантинную» тысячу

Выплаты начались 23 апреля, передает Politeka.net со ссылкой на информацию Пенсионного фонда Украины.

Деньги должны автоматически быть зачислены на карты пенсионеров. Что же касается сроков выплат, то в ПФУ сообщили: 6,4 миллионам пенсионеров, которые получают пенсии на счета в банках, единовременное пособие будет засчитано не позднее 24 апреля.

Еще трем с половиной миллионам украинских пенсионеров, которые получают деньги по почте, доставить деньги должны почтальоны в течение пяти календарных дней со дня поступления средств.

В случае невозможности выплаты денежной помощи в указанные пять дней ее должны выплатить не позднее 25 июня текущего года, чтобы каждый из пенсионеров, имеющих право на такую выплату, получил необходимые средства.

Ранее мы рассказывали о том, что Кабинет Министров на заседании 22 апреля принял решение не учитывать тысячу гривен помощи при расчете субсидий.

«Установить, что размер единоразовой денежной помощи в связи с негативными последствиями распространения на территории Украины острой респираторной болезни (китайский вирус, - Ред.)... не включается в расчет дохода лиц при назначении субсидии», - сказано в постановлении.

Согласно решению правительства, на единоразовую помощь в размере 1000 гривен в апреле могут рассчитывать:

инвалиды детства;

дети с инвалидностью (кроме тех, кто получает пенсию в связи с потерей кормильца);

получатели временной помощи для безработных, которые не достигли пенсионного возраста, но не получили права на пенсию.

Напомним, новую помощь получат украинцы после карантина, важное заявление.

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