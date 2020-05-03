Курс валют в Україні 3 травня загадково зупиниться, долар і євро будуть збиратися з силами перед новою атакою

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Національного банку України.

Долар буде торгуватися за 26,9714 грн. А вже в перший робочий день він обвалиться до 26,9592 грн (-0,0122).

Євро покаже протилежну тенденцію. Сьогодні він буде торгуватися за 29,2424, а вже в понеділок підскочить до 29,2939 (+0,0515).

Як повідомлялося раніше, експерти попереджають, що ситуація на валютному ринку буде коливатися від 27,5 гривень за долар до 27,9 гривень за долар.

Фінансовий аналітик Володимир Мазуренко зазначає, що ситуація сильно залежить від того, як швидко закінчиться карантин. Хоча девальвації уникнути не вдасться в будь-якому випадку.

"Ми в будь-якому випадку побачимо поетапну девальвацію, яка вже закладена в бюджеті країни. Думаю, що найближчим часом курс гривні по відношенню до долара буде знаходитися в стабільному діапазоні, але вже в травні може перейти до позначок 27,5-27,9 гривень за долар", – зазначив він.

Погожий прогноз озвучив аналітик Вадим Иосуб. Він вважає, що в найближчий тиждень долар продовжить помірне зниження по відношенню до гривні. А через тиждень долар на міжбанку може торгуватися близько 27,1 грн, а готівковий долар у банках – близько 26,9/27,2 гривень.

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