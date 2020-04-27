Курс валют в Украине 27 апреля покажет настоящее лицо доллара и евро, которые воспользовавшись моментом, атакуют гривну
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Национального банка Украины.
К примеру, доллар сегодня будет торговаться по 27,1441 грн за банкноту, хотя днем ранее он был в районе 27,0137 грн (+0,1304).
А вот курс евро пойдет еще дальше. За одну купюру придется отдать 29,3306 грн. Перед этим она стоила 29,1383 грн (+0,1923).
Как сообщалось ранее, в ближайшее время курс доллара будет зависеть от многих факторов.
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Свой прогноз озвучил глава аналитического отдела Forex Club Андрей Шевчишин.
24 апреля справочный курс доллара составил 27,01 гривни за доллар. Андрей Шевчишин предсказал, что будет с курсом.
По словам эксперта, до конца апреля доллар будет стоить около 27 гривен за один "зеленый". На курс украинской валюты повлияет решение Национального банка снизить учетную ставку с 10 до 8%. Кроме того, регулятор должен снизить объем покупки валюты на рынке с 50 до 20 миллионов долларов.
"Такая динамика наблюдается после того, как Национальный банк Украины снизил учетную ставку с 10% до 8% годовых. Регулятор также сообщил, что ожидает получения первого транша от Международного валютного фонда в размере около 2 млрд долларов уже в текущем квартале", - сообщил аналитик.
Напомним, деньги закончились, принято жесткое решение: кого Кабмин Украины оставил без выплат.
Как сообщала Politeka, курс валют слетит с катушек, доллар резко пойдет на спад: к чему готовится украинцам.
Также Politeka писала, что доллар с новой силой ударит по гривне: "Это произойдет после...".