Курс валют в Украине 27 апреля покажет настоящее лицо доллара и евро, которые воспользовавшись моментом, атакуют гривну

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Национального банка Украины.

К примеру, доллар сегодня будет торговаться по 27,1441 грн за банкноту, хотя днем ранее он был в районе 27,0137 грн (+0,1304).

А вот курс евро пойдет еще дальше. За одну купюру придется отдать 29,3306 грн. Перед этим она стоила 29,1383 грн (+0,1923).

Как сообщалось ранее, в ближайшее время курс доллара будет зависеть от многих факторов.

Свой прогноз озвучил глава аналитического отдела Forex Club Андрей Шевчишин.

24 апреля справочный курс доллара составил 27,01 гривни за доллар. Андрей Шевчишин предсказал, что будет с курсом.

По словам эксперта, до конца апреля доллар будет стоить около 27 гривен за один "зеленый". На курс украинской валюты повлияет решение Национального банка снизить учетную ставку с 10 до 8%. Кроме того, регулятор должен снизить объем покупки валюты на рынке с 50 до 20 миллионов долларов.

"Такая динамика наблюдается после того, как Национальный банк Украины снизил учетную ставку с 10% до 8% годовых. Регулятор также сообщил, что ожидает получения первого транша от Международного валютного фонда в размере около 2 млрд долларов уже в текущем квартале", - сообщил аналитик.

Напомним, деньги закончились, принято жесткое решение: кого Кабмин Украины оставил без выплат.

Как сообщала Politeka, курс валют слетит с катушек, доллар резко пойдет на спад: к чему готовится украинцам.

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