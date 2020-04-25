Курс валют в Украине 25 апреля резко изменится, доллар и евро резко не оставят гривне ни одного шанса

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Национального банка Украины.

Прогноз регулятора гласит, что сегодня сто долларов можно будет купить за 2714,41 гривну, хотя днем ранее валюта стоила 2701,37 грн (+13,07).

Еще хуже ситуация будет обстоять с курсом евро, который поднимется до 2933,06 гривен. В предыдущий банковский день он торговался по 2913,83 грн (+19,23).

Кроме того, в Национальном банке уточнили, что к средине дня пятницы, 24 апреля, доллар перешагнул отметку в 2714,86 грн за сто купюр.

Ранее мы писали о том, что Минфин призывает проводить постепенную девальвацию гривны для стабилизации ситуации в экономике. Об этом рассказал глава финансового ведомства Сергей Марченко в ответ на вопрос о том, почему Кабмин заложил в бюджет курс доллара на уровне 29,5 гривны.

Министр напомнил, что политика курсообразования – компетенция исключительно НБУ. В свою очередь, Минфин может лишь рекомендовать избегать стремительной девальвации национальной валюты.

«Вспомните ситуацию в начале марта. Тогда был серьезный риск стремительной девальвации. Сейчас ситуация успокоилась, спекулятивный фактор убран, но торговое сальдо остается отрицательным. Это означает, что экономически нам было бы целесообразно позволять постепенную девальвацию гривны», - пояснил Марченко.

Напомним, деньги закончились, принято жесткое решение: кого Кабмин Украины оставил без выплат.

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