Курс валют в Украине 3 мая загадочно остановится, доллар и евро будут собираться с силами перед новой атакой

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Национального банка Украины.

Доллар будет торговаться по 26,9714 грн. А уже в первый рабочий день он обвалится до 26,9592 грн (-0,0122).

Евро покажет противоположную тенденцию. Сегодня он будет торговаться по 29,2424, а уже в понедельник подскочит до 29,2939 (+0,0515).

Как сообщалось ранее, эксперты предупреждают, что ситуация на валютном рынке будет колебаться от 27,5 гривен за доллар до 27,9 гривен за доллар.

Финансовый аналитик Владимир Мазуренко отмечает, что ситуация сильно зависит от того, как быстро закончится карантин. Хотя девальвации избежать не удастся в любом случае.

"Мы в любом случае увидим поэтапную девальвацию, которая уже заложена в бюджете страны. Думаю, что в ближайшее время курс гривны по отношению к доллару будет находиться в стабильном диапазоне, но уже в мае может перейти к отметкам 27,5-27,9 гривен за доллар", – отметил он.

Погожий прогноз озвучил и аналитик Вадим Иосуб. Он считает, что в ближайшую неделю доллар продолжит умеренное снижение по отношению к гривне. А через неделю доллар на межбанке может торговаться около 27,1 грн, а наличный доллар в банках – около 26,9/27,2 гривен.

Напомним, курс валют резко изменился, доллар и евро скакнули вверх: НБУ предупредил украинцев.

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