Стало відомо, що буде з ринком нерухомості після закінчення карантину

Про це пише Сьогодні.

Незважаючи на серйозний удар по економіці через карантин, експерти прогнозують, що українці незабаром почнуть купувати житло.

Поки за час карантину попит на житло істотно скоротився ­– в середньому на 50%. А після закінчення обмежувальних заходів українці будуть концентрувати увагу на об'єктах нових форматів, а також на однокімнатних квартирах.

"Очікується, що понад 70% всіх продажів припаде на 1-кімнатні квартири площею до 50 м2. Локація: на сьогоднішній день головними умовами вдалою локації варто вважати гарне транспортне сполучення і можливість за мінімальний відрізок часу добратися в центр міста. Також наявність вже створеної інфраструктури в місці забудови і, звичайно ж, рекреаційні можливості: РК поблизу парків, річок, озер, ліси будуть найбільш затребувані у покупців", – запевняє фахівець Олександр Ізаров.

Інший експерт Анжеліка Саакян не сумнівається, що після скасування карантину протягом місяця буде спостерігатися поступове збільшення продажів. Вихід з ситуації буде плавним, але з нарощуванням продажів.

"Імовірно, до 50% всіх куплених квартир – це будуть інвестиційні угоди саме з метою зберегти кошти. Тобто, особливу увагу покупця буде прикута до об'єктів нових форматів на початкових стадіях будівництва, коли стартова ціна найбільш прийнятна і обіцяє покупцеві прибуток до 25% у рік. Якщо говорити про те, що саме буде купуватися, то перш за все, це однокімнатні квартири площею 35-46 м2. Саме однокімнатні квартири є найбільш затребуваним "товаром", – вона озвучила свій прогноз по ринку нерухомості.

Але будуть і ті українці, які на час відкладуть покупку квартир. Від цього відмовляться ті українці, яких серйозно торкнулася економічна криза і ті, які не знають, що буде з їх роботою або бізнесом.

"Є 3 аспекти, за якими можна робити висновки, чи є у будівництві криза. По-перше, це скорочення кількості покупців, по-друге, зупинка об'єктів, що будуються, по-третє, інфляція, що веде до подорожчання будівництва та підвищенню гривневих цін. Пам'ятаємо, що первинний ринок житла, ринок виробництва будматеріалів міцно прив'язані до курсу долара. Але зараз – форс-мажор. Поки рано говорити про те, що буде з економікою. Всі ринки зараз поставлені на паузу. Думаю, що після закінчення карантину протягом 1-1,5 місяців стане ясно, що буде далі", - додала Саакян в спілкуванні з журналістами.

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