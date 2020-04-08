Карантин из-за эпидемии китайского вируса спровоцировал обвал цен на рынке недвижимости

Об этом пишет РБК-Украина.

Как утверждают эксперты, уже сейчас стоимость аренды квартир опустилась на 30-50%, и это напрямую связано с тем, что многие предприятия остановили работу, а сотрудников отправили в отпуск за свой счет.

"Многие люди, которые планировали приобретение жилья, отказались от сделок, поскольку ожидают падения цен. Цены на недвижимость пока остаются стабильными, но количество сделок сократилось", - утверждает аналитик Александр Хмелевский.

Эксперт также отметил, что отмена или ослабление карантина не приведет к существенному оживлению экономики Украины.

"Мировой кризис уже начался и он крайне негативно скажется на Украине. Часть предприятий обанкротится, строительство части объектов будет заморожено. Резко вырастет безработица, упадут доходы населения. Гривна будет обесцениваться, а инфляция расти. Все это приведет к падению спроса на недвижимость. В долларовом эквиваленте цены на недвижимость могут снизиться в 2020 году на 15-20%. Вместе с тем, из-за девальвации гривны, цены в гривне могут остаться неизменными и даже возрасти. С прекращением карантина несколько возрастет спрос на аренду жилья. Тем не менее, он не восстановится до уровня начала года и весь 2020 будет находиться в стагнации", - озвучил все нюансы Хмелевский.

Также аналитики прогнозируют, что по окончанию карантина большинство украинцев захотят приобрести себе недвижимость, особенно дом с земельным участком. И после кризиса быстрее восстановятся "те, кто продает не просто квадратные метры, а предлагают покупателям продуманную концепцию пространства для жизни".

Ранее мы рассказывали, что украинцы будут по-новому платить за коммуналку на карантине. В ближайшее время могут запустить возможность оплаты коммунальных услуг для пенсионеров через "Укрпошту" или телефонные "горячие линии" украинских банков.

В Кабмине также добавили, что пенсионеры смогут оплачивать коммуналку непосредственно у почтальона при получении пенсии и денежной помощи, или заказав заранее соответствующую услугу по телефону.

Напомним, Антикризисный закон принят: за что теперь не нужно платить украинцам, полный список поблажек.

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