Курс долара в Україні опустився нижче психологічної позначки в 27 гривень і торгується на позначці 26,94 гривні

Про це заявив керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин, передає «Сьогодні».

Зазначимо, подобніе ицфры були в обмінниках тільки в середині березня.

Причиною такої ситуації, за словами експерта стало повідомлення про те, що Світовий банк додатково виділить Україні 150 млн доларів з метою розширення допомоги бідним сім'ям. Близько 50 млн доларів з цієї суми будуть спрямовані на боротьбу з поширенням китайського вірусу.

Також експерт додав, що український фінансовий ринок очікує пом'якшення карантину та ухвалення Верховною Радою законопроектів, необхідних для отримання кредиту від МВФ.

"З економічної точки зору, ситуація залишається важкою і це в цілому погіршує перспективи стабільності курсу в майбутньому. Ймовірно, на тлі повідомлень про фінансову підтримку України гривня найближчим часом продовжить зміцнюватися і буде рухатися в діапазоні 26,9-27 гривні за долар", – прогноз озвучив аналітик.

Раніше повідомлялося, що згідно з прогнозами експертів, у травні ситуація на валютному ринку буде коливатися від 27,5 гривень за долар до 27,9 гривень за долар.

Ситуація багато в чому залежить від того, як швидко закінчиться карантин. Хоча девальвації уникнути не вдасться в будь-якому випадку.

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