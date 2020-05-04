Курс долара в Україні опустився нижче психологічної позначки в 27 гривень і торгується на позначці 26,94 гривні
Про це заявив керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин, передає «Сьогодні».
Зазначимо, подобніе ицфры були в обмінниках тільки в середині березня.
Причиною такої ситуації, за словами експерта стало повідомлення про те, що Світовий банк додатково виділить Україні 150 млн доларів з метою розширення допомоги бідним сім'ям. Близько 50 млн доларів з цієї суми будуть спрямовані на боротьбу з поширенням китайського вірусу.
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Також експерт додав, що український фінансовий ринок очікує пом'якшення карантину та ухвалення Верховною Радою законопроектів, необхідних для отримання кредиту від МВФ.
"З економічної точки зору, ситуація залишається важкою і це в цілому погіршує перспективи стабільності курсу в майбутньому. Ймовірно, на тлі повідомлень про фінансову підтримку України гривня найближчим часом продовжить зміцнюватися і буде рухатися в діапазоні 26,9-27 гривні за долар", – прогноз озвучив аналітик.
Раніше повідомлялося, що згідно з прогнозами експертів, у травні ситуація на валютному ринку буде коливатися від 27,5 гривень за долар до 27,9 гривень за долар.
Ситуація багато в чому залежить від того, як швидко закінчиться карантин. Хоча девальвації уникнути не вдасться в будь-якому випадку.
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