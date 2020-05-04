Курс доллара в Украине опустился ниже психологической отметки в 27 гривен и торгуется на отметке 26,94 гривны

Об этом заявил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин, передает «Сегодня».

Отметим, подобные цифры были в обменниках только в середине марта.

Причиной такой ситуации, по словам эксперта стало сообщение о том, что Всемирный банк дополнительно выделит Украине 150 млн долларов с целью расширения помощи бедным семьям. Около 50 млн долларов из этой суммы будут направлены на борьбу с распространением китайского вируса.

Также эксперт добавил, что украинский финансовый рынок ожидает смягчения карантина и принятия Верховной Радой законопроектов, необходимых для получения кредита от МВФ.

"С экономической точки зрения, ситуация остается тяжелой и это в целом ухудшает перспективы стабильности курса в будущем. Вероятно, на фоне сообщений о финансовой поддержке Украины гривня в ближайшее время продолжит укрепляться и будет двигаться в диапазоне 26,9-27 гривны за доллар", – озвучил прогноз аналитик.

Ранее сообщалось, что согласно прогнозам экспертов, в мае ситуация на валютном рынке будет колебаться от 27,5 гривен за доллар до 27,9 гривен за доллар.

Ситуация во многом зависит от того, как быстро закончится карантин. Хотя девальвации избежать не удастся в любом случае.

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