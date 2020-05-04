Пенсії для деяких категорій українців найближчим часом можуть підвищити на 9 тисяч гривень

Істотні надбавки до виплат можуть отримати пенсіонери-чорнобильці, які вже давно домагаються виплати надбавок, належних їм за законом.

Велика палата Верховного суду вирішила задовольнити позов пенсіонера з Овруцького району Житомирської області, який подав у суд на місцеве управління Пенсійного фонду ще в 2018 році після того, як йому перестали виплачувати встановлені законом надбавки.

За законом українці, постраждалі від чорнобильської катастрофи, повинні отримувати надбавки до пенсії у розмірі двох мінімальних зарплат (на сьогодні 9,4 тисячі гривень). У минулому Касаційний адміністративний суд задовольнив вимогу пенсіонера, призначивши йому доплату, але не за ЗУ «Про статус чорнобильців», а за постановою Кабміну №1210, де суми надбавок в рази менше (від 5 до 13 гривень).

Проте, в 2018 році Конституційний суд визнав постанову Кабміну неконституційною, тим самим повернувши у дію ст. 39 Закону України «Про статус громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи», де йдеться про доплати «чорнобильцям» у кілька тисяч. Поки постанову №1210 продовжує діяти, але цей прецедент засвідчив, що українці можуть домогтися свого.

Велика палата Верховна суду вирішила цей конфлікт, визнавши практику заниження виплат помилковою. Це рішення є зразковим, що означає, що тепер ПФУ повинен буде перерахувати надбавки і всім іншим пенсіонерам з аналогічною проблемою.

За словами юристів, ПФУ може не захотіти проводити перерахунок за власною ініціативою, однак тепер пенсіонери зможуть домогтися виплати надбавок через суд.

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